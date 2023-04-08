фото: СУ СКР
Семилетний мальчик провалился в открытый колодец в Балашове. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
Вчера вечером, 7 апреля в Балашове ребенок упал в открытый люк. ЧП произошло на улице Ленина, ребенок находился на улице вместе с родителями. Ребенок получил ушибы и ссадины, но после осмотра медиками выяснилось, что здоровью семилетнего мальчика ничего не угрожает.
Следственным отделом по городу Балашов проводится проверка по данному факту.
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