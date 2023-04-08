фото: ГИБДД

В Саратовской области погибла 79-летняя пассажирка мопеда. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера вечером, 7 апреля, в Марксовском районе произошло ДТП. Примерно в 18:00 52-летний мужчина вместе с 79-летней пассажиркой ехали на мопеде Zodiac по полевой дороге рядом с СНТ Радуга. Не справившись с управлением, водитель слетел с дороги.

От падения пенсионерка получила травмы и при транспортировке в больницу скончалась. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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