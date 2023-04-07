Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове 37-летнего мужчину будут судить за пьяное избиение сотрудников «скорой», сообщили в СУ СКР региона.
Речь идет об инциденте на Тульской улице 26 февраля. В дневное время скорая приехала к пожилой пациентке, на двух женщин-фельдшеров напал сын пенсионерки.
Расследование завершено и дело передано в суд, нарушитель предстанет перед инстанцией по статье о побоях.
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