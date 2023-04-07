Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 апреля 2023 14:27

Завтра в Саратове состоится общегородской субботник

Мэрия приглашает саратовцев на субботник
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завтра, 8 апреля, все желающие приглашаются на общегородской субботник. Об этом сегодня, 7 апреля сообщает городская администрация.

Мероприятия проводятся в рамках месячника по благоустройству. Начало общегородского субботника назначено на 9.00. Информацию о площадках сбора и локациях жители города могут получить у управляющих компаний.

По официальным данным, в 09.00 на центральной площадке в районе лагеря «Березка» собираются участники субботника по наведению санитарного порядка на территории памятника природы «Кумысная поляна». Ответственный - Виктория Жаркова (тел. 8-937-963-24-05)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.