Завтра в Саратове состоится общегородской субботник

архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завтра, 8 апреля, все желающие приглашаются на общегородской субботник. Об этом сегодня, 7 апреля сообщает городская администрация.

Мероприятия проводятся в рамках месячника по благоустройству. Начало общегородского субботника назначено на 9.00. Информацию о площадках сбора и локациях жители города могут получить у управляющих компаний.

По официальным данным, в 09.00 на центральной площадке в районе лагеря «Березка» собираются участники субботника по наведению санитарного порядка на территории памятника природы «Кумысная поляна». Ответственный - Виктория Жаркова (тел. 8-937-963-24-05)

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