В Саратовской области местные жители нашли тело пожилой женщины

По данным новостного портала ЧП Саратов, сегодня, 7 апреля в дневное время местными жителями села Стригай Базарно-Карабулакского района на улице обнаружено тело 73-летней женщины. Об этом они немедленно сообщили в полицию.
На место прибыли следователи СК совместно с судебно-медицинским экспертом и провели осмотр, назначено судебно-медицинское исследование. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.
Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом следственного управления по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти 73-летней женщины.
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