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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 13:46

В Саратовской области местные жители нашли тело пожилой женщины

В селе Стригай Базарно-Карабулакского района обнаружили мертвую 73-летнюю пенсионерку
Роман Хвалин

По данным новостного портала ЧП Саратов, сегодня, 7 апреля в дневное время местными жителями села Стригай Базарно-Карабулакского района на улице обнаружено тело 73-летней женщины. Об этом они немедленно сообщили в полицию.

На место прибыли следователи СК совместно с судебно-медицинским экспертом и провели осмотр, назначено судебно-медицинское исследование. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом следственного управления по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти 73-летней женщины.

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