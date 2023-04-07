В Саратовской области местные жители нашли тело пожилой женщины

По данным новостного портала ЧП Саратов, сегодня, 7 апреля в дневное время местными жителями села Стригай Базарно-Карабулакского района на улице обнаружено тело 73-летней женщины. Об этом они немедленно сообщили в полицию.

На место прибыли следователи СК совместно с судебно-медицинским экспертом и провели осмотр, назначено судебно-медицинское исследование. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом следственного управления по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти 73-летней женщины.

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