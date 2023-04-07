Саратовские росгвардейцы спасли девушку – хотела выпрыгнуть из окна

архив КП
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Красноармейск Саратовской области сотрудники Росгвардии спасли 29-летнюю местную жительницу. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении ведомства.
Происшествие случилось в 1-м Микрорайоне города Красноармейск.
Патрулируя улицы, росгвардейцы заметили на подоконнике 3-го этажа стоит молодая женщина. Правоохранители решили попробовать отговорить даму от непоправимого шага. Один из силовиков встал под окнами и стал ее успокаивать, второй поднялся в квартиру и резким рывком затащил девушку внутрь. После спасенную передали врачам.
- Выяснилось, что на необдуманный поступок ее толкнули личные проблемы, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии.
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