Саратовские росгвардейцы спасли девушку – хотела выпрыгнуть из окна

архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Красноармейск Саратовской области сотрудники Росгвардии спасли 29-летнюю местную жительницу. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении ведомства.

Происшествие случилось в 1-м Микрорайоне города Красноармейск.

Патрулируя улицы, росгвардейцы заметили на подоконнике 3-го этажа стоит молодая женщина. Правоохранители решили попробовать отговорить даму от непоправимого шага. Один из силовиков встал под окнами и стал ее успокаивать, второй поднялся в квартиру и резким рывком затащил девушку внутрь. После спасенную передали врачам.

- Выяснилось, что на необдуманный поступок ее толкнули личные проблемы, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии.

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