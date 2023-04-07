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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 11:58

В Энгельсе женщина ранила ножом полицейского

Саратовский сотрудник по делам несовершеннолетних получил ножевое ранение при изъятии детей
Евгений Бадиков

Сегодня днем, 7 апреля, в городе Энгельс, Саратовской области женщина ударила ножом сотрудника полиции при исполнении. По информации официального телеграмм-канала Олега Костина, ЧП произошло в 13.50 на улице Тельмана.

При изъятии малолетних детей 2018 и 2023 года рождения, женщина ударила сотрудника по делам несовершеннолетних ножом в голову. Полицейский доставлен в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести.

Пятилетний мальчик доставлен сотрудниками полиции в Энгельсскую детскую клиническую больницу, а двухмесячная девочка в приют "Надежда", что также в Энгельсе. Дети были осмотрены педиатром и в экстренной помощи не нуждаются.