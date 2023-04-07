Для реконструкции трамвайного маршрута №8 в Саратове готовы заплатить 2,3 миллиарда рублей

Кадр с портала Госзакупок

Компания «Саратовгорэлектротранс» начала искать подрядчика для реконструкции трамвайного маршрута № 8. Документы на портале Госзакупок разместили сегодня, 7 апреля.

Итоги конкурса подведут 28 апреля. Победителю готовы заплатить порядка 2,3 миллиарда рублей. Речь идет о направлении от стадиона «Волга» до Комсомольского поселка. От подрядчика требуется до 30 октября следующего года разработать и согласовать проект по замене трамвайных путей, «контактной сети» и проводов. В итоге скорость трамваев должна вырасти, а их движение стать «бесперебойным».

Общую стоимость проекта реконструкции трамвайных путей в Саратове оценили в 17,3 миллиарда рублей. С середины апреля «в тестовом режиме» уже сократят работу маршрутов №№ 8, 9 и 10. На это время по указанным направлениям выпустят автобусы.