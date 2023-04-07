Мост через Глебучев овраг откроют после ремонта уже летом

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

В Саратове после зимнего перерыва продолжился ремонт моста через Глебучев овраг. Об этом сообщил роман Бусаргин в своем телеграмм-канале. Предстоит отремонтировать оставшуюся половину моста, восстановить проезжую часть, тротуары, лестничные пролёты, подрядчик приступил ко второму этапу работ.

Сейчас перекрыто движение полосы одной из самых оживлённых магистралей Саратова, улицы Чернышевского. По ней идёт большой поток машин в сторону моста через Волгу, автобусные и троллейбусные маршруты, В связи с тем, что ремонт создаёт неудобства для горожан, дорожники завершат ремонт моста досрочно – уже летом. Сейчас работы идут с опережением графика на два месяца.

-Так что выполнить эти обязательства вполне реально. - прокомментировал губернатор. Напомним: Всего в регионе впервые за последние годы строятся и ремонтируются сразу 13 мостов. Кроме того, в планах приступить к ещё одному объекту – развязке на Стрелке. Она будет строиться параллельно с реализацией проекта скоростного трамвая. По словам Романа Бусаргина, ещё пять лет назад область самостоятельно не могла построить ни одного моста. Сейчас ситуация в корне изменилась благодаря решению Президента Владимира Владимировича Путина, который выделил значительные средства на региональные дороги. Большую поддержку в реализации инфраструктурных проектов оказывает Председатель Госдумы Вячеслав Викторович Володин.

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