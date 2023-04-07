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На 15-летнюю школьницу осенью прошлого года напали собаки в районе Павлодарского проезда

В Саратове чиновников администрации Кировского района обязали заплатить 70 тысяч подростку – школьницу искусали бродячие псы. О выплате компенсации пострадавшей сообщили сегодня, 7 апреля, в пресс-службе региональной прокуратуры.

На 15-летнюю школьницу напали собаки 8 сентября 2022 года в районе Павлодарского проезда. Девочка гуляла со своей собакой, когда на нее напали бродячие псы, пострадавшей потребовалась госпитализация.

Одна из собак покусала подростка за лицо, у ребенка остался шрам от укуса. Как подчеркнули в надзорном органе, после нападения она стала бояться беспризорных псов.

С иском прокуроры обратились в суд, в инстанции потребовали от городских властей выплатить пострадавшей 70 тысяч за моральные и физические страдания, решение уже исполнено, как сообщили в ведомстве.

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