Суд отказал в иске Росприроднадзора к «Водостоку» по факту загрязнения Волги. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда.

Арбитражный суд Саратовской области отказал управлению Росприроднадзора в иске к «Водостоку». В материале указано, что иск направлен из-за причиненного водному объекту ущерба вследствие нарушения водного законодательства, в результате сброса недостаточно очищенных ливневых и дренажных вод через водовыпуск Белоглинского оврага в Волгоградское водохранилище, в размере 3 858 851 рублей.

Как выяснилось в результате нескольких проверок в ноябре-декабре 2021 года, в стоках были превышены допустимые показатели по железу общему и нефтепродуктам.

Арбитраж указал, что «Водосток» обязан пропускать сточные воды, но не имеет необходимых очистных сооружений. По мнению суда, протоколы исследование воды не могут быть достаточными доказательствами, так как вода в реке также отклоняется от нормативных показателей.

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