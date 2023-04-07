Саратовский лицеист стал призером Всероссийской олимпиады по информатике

Фото: Министерство образования Саратовской области

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников отличился еще один представитель Саратовской области. Об этом рассказали в региональном министерстве образования.

Александр Рассказкин стал призером Всероссийской олимпиады по информатике. Она проходила с 1 по 7 апреля на базе Тюменского индустриального университета. Александр учится в 11 классе Физико-технического лицея № 1.

Напомним: это уже третий олимпиадник из саратовского ФТЛ. Десятиклассник Иван Чурчук стал призером Всероссийской олимпиады по истории, а ученица 11-го класса лицея Анна Ксензова - призером заключительного этапа олимпиады по химии.

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебного года проходит с 16 марта по 30 апреля.

В Министерстве образования пояснили, что призеры и победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады получают дипломы, которые действуют в течение четырех лет и дают льготы при поступлении в большинство российских вузов по соответствующему профилю.

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