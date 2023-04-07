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НовостиОбщество7 апреля 2023 8:57

В школе Заводского района Саратова открыли мемориальную доску в честь погибшего в зоне СВО Алексея Агарева

Доска в память о герое появилась на фасаде СОШ №22 по адресу Ростовская, 29
Роман Хвалин
Фото: управление Росгвардии по Саратовской области

Фото: управление Росгвардии по Саратовской области

В школе Заводского района Саратова открыли мемориальную доску в честь погибшего в зоне СВО ефрейтора Алексея Агарева, сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Боец, проходивший службу в составе Южного округа войск национальной гвардии России, погиб в ходе спецоперации в октябре прошлого года.

Фото: управление Росгвардии по Саратовской области

Фото: управление Росгвардии по Саратовской области

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