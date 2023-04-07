В школе Заводского района Саратова открыли мемориальную доску в честь погибшего в зоне СВО Алексея Агарева

Фото: управление Росгвардии по Саратовской области
В школе Заводского района Саратова открыли мемориальную доску в честь погибшего в зоне СВО ефрейтора Алексея Агарева, сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Боец, проходивший службу в составе Южного округа войск национальной гвардии России, погиб в ходе спецоперации в октябре прошлого года.
Фото: управление Росгвардии по Саратовской области
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