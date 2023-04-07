В Саратове на три дня закроют железнодорожные переезды

архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ленинском районе Саратова с 10 по 13 апреля в связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через два железнодорожных переезда. Об этом сообщает ПривЖД.

На 291-м километре перегона 10 апреля с 14:30 до 16:30; 11 апреля с 13:40 до 15:40; 12 апреля с 15:10 до 17:10 перекроют переезд Трофимовский-2 — Зоринский в месте пересечения с Сокурским трактом, в Ленинском районе. Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.

В эти же дни с 13:30 до 16:30 нельзя будет ездить через железнодорожный переезд на 841-м километре перегона Трофимовский-1 — Жасминная в месте пересечения с улицей Песчано-Умётская в Ленинском районе. Объезд возможен через поселки Жасминный и Соколовый до СКАД.

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