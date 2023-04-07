В Саратове стартовал сезон строительства и ремонта дорог

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

В Саратове глава региона Роман Бусаргин вместе с главами Саратова и Энгельса осмотрел ремонт участков на улицах Топольчанская и Мичурина в Саратове и ход работ на улицах Колотилова и Пушкина. Видео опубликовано на официальном Телеграм-канале губернатора сегодня, 7 апреля.

По нацпроекту Президента РФ «Безопасные качественные дороги» в Саратове будет отремонтировано 29 участков и построены 3 дороги. Ремонт планируется завершить в летний сезон, а строительство - до наступления холодов.

- Очень правильно, что в рамках программы «Безопасные качественные дороги» нанесение идет уже современной термоаластиковой разметки, которая достаточно долго потом эксплуатируется, - прокомментировал Бусаргин.

В Энгельсе планируется ремонт 15 автомобильных дорог. На 8 из них работы уже начались. В ходе осмотра работ глава Энгельса заверил, что работы на запланированных участках должны быть завершены уже летом.

Глава региона поручил организовать работы таким, образом, чтобы не создавать препятствий для автобусов и троллейбусов в часы пик.

По официальной информации, на все отремонтированные дороги подрядчиком даётся гарантия 5 лет.

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