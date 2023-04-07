Мошенники собирают с саратовских предпринимателей деньги «на мобилизацию». Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщает надзорный орган, к ним поступили обращения от руководителей нескольких предприятий, пострадавших от мошенников. По телефону неизвестные представлялись сотрудниками управления Роспотребнадзора по Саратовской области и просили пожертвовать деньги на «нужды мобилизации».

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области к подобным действиям неустановленных лиц отношения не имеет и не занимается подобными звонками. Чиновники просят предпринимателей и руководителей предприятий быть внимательными и обращаться в правоохранительные органы при возникновении подобных ситуаций

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