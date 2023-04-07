фото: Архив КП

На сегодня, 7 апреля, в Саратовской области зарегистрировано 169 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших с начала пандемии в области составляет 319 278 человек из них выздоровели 312 192 человека, за сутки — 209.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 99 человек, Балашовском районе — 20, Энгельсском — 17, Балаковском — 14. Из них 12 детей и 90 пациентов старше 50 лет.

Диагноз пневмония поставлен 14 заболевшим, остальные с признаками ОРВИ.

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