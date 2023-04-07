фото: МЧС

Перегрев газовой плиты вызвал пожар в Пугачевском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера вечером, 6 апреля, произошел пожар в Пугачевском районе. В селе Старая Порубежка огнем поврежден потолок по всей площади дома, пламя затронуло внутреннюю отделку прихожей. Пожар тушился одним расчетом, общая площадь возгорания составила 72 квадратных метра. Причиной пожара называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. В результате перегрева плиты загорелись обои и пламя начало распространятся. К счастью, никто не пострадал.

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