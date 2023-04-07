фото: Архив КП

В Саратовской области с начала 2023 года 417 детей-сирот получили жилье. Об этом сообщает Министерство строительства и ЖКХ региона.

С начала года 417 детей-сирот обеспечили жильем, из них 383 человека выбрали получение именного свидетельства на покупку, а еще 34 сироты выбрали квартиры в Балакове, Саратове, Новоузенске, Вольске, Пугачеве, Энгельсе и Ртищеве.

— Я стою на учете с 2014 года, как только мне исполнилось 18 лет, я смогла претендовать на получение квартиры, - рассказывает Кристина Егорова. – В прошлом году узнала, что ребятам, которым исполнилось 23 года, предоставляют сертификаты. Решила ждать, потому что, на мой взгляд, это гораздо удобнее, когда самостоятельно выбираешь квартиру в том районе, где тебе удобно. В этом году я услышала, что сертификат можно получить с 21 года и сразу обратилась в минстрой. Сейчас я живу в Алексеевке, но хочу переезжать. Смотрю варианты квартир в Саратове и Энгельсе, куплю за сертификат и наконец перееду в собственную квартиру!

Напомним, в этом году благодаря поддержке спикер Госдумы Вячеслава Володина на обеспечение жильем детей-сирот региону выделят 3 млрд рублей.

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