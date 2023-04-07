За три месяца в Саратовской области зарегистрировали 2118 браков

архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

За первый квартал 2023 года в Саратовской области было произведено 17 976 регистраций актов гражданского состояния, из них 2118 – о браке. Об этом сообщает управление по делам ЗАГС Правительства области.

1340 церемоний и 66 юбилейных свадеб провели в торжественной обстановке. Наибольшее количество молодоженов встретили в стенах Ленинского отдела ЗАГС – 328 пар.

— В марте в отделах ЗАГС региона узаконили отношения 842 пары, это на 20 процентов больше, чем в феврале этого года, — отметила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

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