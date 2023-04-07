В Саратове объявили аукцион на строительство ливневки у школы №106

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратове комитетом по строительству и инженерной защите объявлен аукцион на строительство ливневой канализации рядом со школой № 106 в Заводском районе. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

В процессе строительства подрядчик должен проложить подземный трубопровод ливневой канализации диаметром 400 мм, протяженностью 256,5 метров и диаметром 315 мм, протяженностью 30,2 метра. Помимо этого, необходимо построить 396,3 метровую дренажную канализацию диаметром 200 мм. Предусмотрено также устройство колодцев ливневой и дренажной канализации в количестве 23 штук.

Как отметили чиновники, данный линейный объект предназначен для сбора дождевых стоков. Работы должны закончится до 30 июня 2023 года.

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