Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

Володин: наша главная задача — обеспечить детей-сирот жильем. Об этом стало известно из публикации на сайте Государственной Думы РФ.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания обратил внимание комитетов ГД по вопросам семьи, женщин и детей и по строительству и ЖКХ на законопроект Правительства о праве регионов выдавать детям-сиротам сертификаты на приобретение жилья только по достижении ими 23 лет, который 21 марта был принят в первом чтении.

По словам Вячеслава Володина, эта «норма законопроекта вызвала много обращений с просьбой отказаться от ее принятия, потому что сейчас, когда в федеральном законодательстве отсутствует возрастное ограничение, регионы выдают сертификаты на приобретение жилья тем, кому исполнился 21 год. Есть примеры, где этот возраст еще меньше. Это позволяет более эффективно и адресно решать задачу обеспечения детей-сирот жильем, сокращая очереди, которые существуют».

Председатель ГД обратился к профильным комитетам и депутатам с предложением разобраться в этом вопросе и отдать его решение региональным парламентам.

— Если они приняли 21 год — пусть оставляют: это поможет быстрее решить проблему, — сказал он. Наша главная задача — обеспечить детей-сирот жильем. Исходя из этого должны приниматься решения. И все, что служит достижению этой цели, необходимо поддерживать, — подчеркнул Вячеслав Володин.