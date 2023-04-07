фото: Архив КП

В балаковской больнице пациентка умерла после операции по удалению желчного пузыря. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

До суда дошло дело о врачебной ошибке в Балаково, которая стоила жизни пациентке. 2 марта 2021 года хирург провел операцию пациентке по удалению желчного пузыря. После операции у женщины начал развиваться перитонит. Однако обвиняемый врач не провел дополнительные исследования, чтобы оценить состояние здоровья пациентки и выявить распространение перитонита.

В результате женщина скончалась 14 мая 2021 года. Врач обвиняется в причинении смерти по неосторожности - статья 109 УК РФ. Дело направлено в суд.

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