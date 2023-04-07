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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 5:36

В центре Саратова подросток на электросамокате попал под колеса иномарки

16-летний парень госпитализирован
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В центре Саратова подросток на электросамокате попал под колеса иномарки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Вчера, 6 апреля, в центре Саратова произошло ДТП. Примерно в 15:30, на пересечении улиц Вольской и Московской произошло столкновение электросамоката, на котором ехал 16-летний парень и автомобиля Skoda Yeti, за рулем которого сидел 59-летний мужчина.

В результате ДТП подросток с травмами попал в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.

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