архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители центра Саратова продолжают оставаться без воды, сообщили в КВС.

В зоне отключения оказались жители квадрата улиц Симбирская — 1-я Садовая — Малая Садовая — Вознесенская — Большая Горная.

Вернуть холодную воду в дома Саратовцев коммунальщики надеются к 18 часам. Подвоз воды проводят по адресам: Мясницкая, 39; 1-я Садовая, 4; Горького, 99. В пресс-службе организации предупредили, что график подвоза может быть скорректирован.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.