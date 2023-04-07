Саратовская администрация объявила тендер на благоустройство Новой Набережной. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии города Саратова.

Объявлен аукцион на проведение работ по благоустройству территории Новой Набережной на участке от ул. 2 Садовая до 3-го Дегтярного проезда

Подрядчику будет необходимо выполнить: ремонт автомобильной дороги;

- обустройство системы автополива;

- благоустройство площадок для отдыха;

- установка малых архитектурных форм;

- монтаж ограждения;

- обустройство освещения.

Работы должны быть выполнены до 1 июня включительно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.