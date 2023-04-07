Саратовская администрация объявила тендер на благоустройство Новой Набережной. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии города Саратова.
Объявлен аукцион на проведение работ по благоустройству территории Новой Набережной на участке от ул. 2 Садовая до 3-го Дегтярного проезда
Подрядчику будет необходимо выполнить: ремонт автомобильной дороги;
- обустройство системы автополива;
- благоустройство площадок для отдыха;
- установка малых архитектурных форм;
- монтаж ограждения;
- обустройство освещения.
Работы должны быть выполнены до 1 июня включительно.
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