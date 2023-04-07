В Саратовской области ожидается разброс температур от -3 до +19 градусов

Сегодня, 7 апреля, в Саратовской области потеплеет до +19 градусов, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от +7 с утра до +14 градусов в разгар дня, хотя по ощущениям будет на несколько градусов ниже. На небе ожидается легкая облачность. Дует северо-восточный ветер со скоростью 3 – 5 м/с и отдельными порывами до 11 м/с.

В Саратовской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер дует северо-восточный, со скоростью 5 - 10 м/с и отдельными порывами до 14 м/с.. Температура воздуха +2...+7 градусов, в пониженных местах до -3 градусов. Температура днем составит от +9 до +14 градусов, в отдельных районах Левобережья воздух прогреется до +19 градусов.