Чиновницу из Энгельса задержали за взятку в 60 тысяч

Чиновницу из Энгельса задержали по подозрению во взятке в размере 60 тысяч рублей. Сегодня, 6 февраля, об этом сообщили в региональном СУ СК. Возбуждено уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки в значительном размере».

По предварительным данным, подозреваемая в период с апреля 2020 года по июль 2022 года получила от своей подчиненной - директора одного из МБУ региона60 тысяч рублей. Звамен она обещала обеспечить покровительство и попустительство по службе.

Задержание произошло благодаря сотрудникам ОЭБ и ПК МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области. Идет установление всех обстоятельств происшедшего и закрепление доказательств.