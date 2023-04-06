фото: тг-канал «Говорит Саратов»

В Саратове на улице Рахова дотла сгорел фургон. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сегодня, 6 апреля, в 16:03 на перекрестке улиц Рахова и Белоглинской загорелся фургон «ГАЗель». Кузов сгорел дотла.

Тушением занимались два расчета пожарной охраны, обошлось без пострадавших.

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