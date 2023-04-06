фото: мэрия Саратова

15 апреля в Саратове произойдет пробная остановка трамваев маршрутов №№ 8,9.10. Об этом сообщает городская мэрия.

В ходе реализации проекта скоростного трамвая 15, 17 и 18 апреля будут проведены предварительные пробные перевозки пассажиров автомобильным транспортом с полной остановкой движения трамваев по маршрутам № 8 и № 9 и № 10. Кроме того, планируется увеличить количество машин по 13 маршрутам регулярных перевозок.

Будет опробован и новый маршрут — № 19 «1-й Просяной проезд - Мирный переулок», на которому будут работать 5 больших автобусов с возможностью льготного проезда по «Транспортной карте» и тарифами МУПП «Саратовгорэлектротранс» (наличный расчет - 30 руб, безналичный - 27 руб).

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