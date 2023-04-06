фото: тг-канал министерства информации и массовых коммуникаций

Более 800 саратовских студентов готовятся стать волонтерами Дельфийских игр. Об этом сообщает министерство информации и печати Саратовской области.

Сегодня на площадке ФОКа «Звездный» прошел общий инструктаж для волонтерского корпуса XXII молодежных Дельфийских игр России, в котором приняли участие более 800 человек. Общее количество гостей Саратовской области на период проведения мероприятия превысит 2500 человек. XXII молодежные Дельфийские игры России пройдут в Саратове с 21 по 26 апреля 2023 года.

В ходе инструктажа добровольцы узнали об истории Игр, направлениях волонтерской деятельности, различных площадках проведения соревнований, правилах поведения волонтеров.

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