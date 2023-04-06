фото: Monetnik.ru

Саратовцу грозит наказание за опубликованную в соцсетях монету Третьего рейха. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

35-летний Валерий из Саратовской области увлекается нумизматикой. Коллекционер создал в «Одноклассниках» закрытую группу, в которой более 50 тысяч участников.

В одной из публикацией мужчина разместил фотографию немецкой монеты времен Третьего рейха. На монете изображен орел, держащий в лапах венок со свастикой.

Неизвестный пожаловался на публикацию, и теперь мужчине грозит штраф или административный арест на 15 суток, так как эксперты расценили это как пропаганду нацистской символики.

Монета номиналом 1 рейхспфенниг 1938 года изготовлена из бронзы и коллекционерами оценивается в 400-500 рублей

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