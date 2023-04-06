Роман Бусаргин в ходе встречи

Роман Бусаргин встретился с жителями энгельсских аварийных домов. Об этом сообщает телеграм-канал губернатора.

В Энгельсе Роман Бусаргин встретился с жителями аварийных домов, для которых возводится комплекс на улице Колотилова. По словам губернатора, работы ведутся полным ходом, но подрядчик допускает нарушения, связанные с организацией самого процесса строительства.

На площадке нет мойки для колес, строительный мусор попадает на городские дороги, превращается в пыль. Кроме того, жители отметили, что наполнение нового жилья на улице Колотилова отличается от аналогичных квартир на улице Студенческой. Это отделка лоджий и санузлов, наличие розеток и некоторые другие моменты.

— Люди должны получить хорошие современные квартиры, в которые можно заехать и жить, а не доделывать ремонт. Квартиры в этом комплексе получат не только переселенцы из аварийного жилья, но и дети-сироты, многодетные семьи, —объяснил Бусаргин.

По словам губернатора, Энгельс также войдет и во вторую часть программы переселения, финансирование на которую в размере 4,3 млрд рублей регион получил при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Соответствующие списки домов будут опубликованы в скором времени.

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