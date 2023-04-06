фото: ГУ МВД по Саратовской области

Саратовец хотел заработать на акциях и лишился кредитных четырех миллионов. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию обратился житель Заводского района, который поверил мошенникам, обещавшим ему баснословный доход от покупки и перепродажи акций крупной энергетической компании.

Мужчина взял кредит в банке на сумму около 4 миллионов рублей и перевел деньги на счета «брокеров». Чтобы следить за ростом дохода, мошенники предложили мужчине скачать специальное приложение, которое оказалось демоверсией.

После того, как сумма виртуальной прибыли выросла до 8 миллионов, мужчина попытался вывести их, но деньги оказались виртуальными. Возбуждено уголовное дело.

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