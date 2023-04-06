В ходе СВО погиб 20-летний житель Саратовской области

фото: Администрация Озинского района

В ходе специальной военной операции погиб житель Саратовской области — Руслан Габдришев из Озинского района. Об этом в социальных сетях сообщает администрация района.

Руслан Габдришев родился 22 мая 2002 года в поселке Модин. В 2021 году закончил 11 классов местной школы. В этом же году молодого человека призвали в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. В декабре 2021 года Руслан Габдришев заключил контракт на военную службу. Служил в должности старшего стрелка, в звании рядового.

В администрации выразили глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

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