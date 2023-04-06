Фото: Архив КП

В Кировском районе Саратова построят предприятие по производству пива. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в министерстве по инвестиционной политике Саратовской области.

Планируется, что на предприятии появится 50 рабочих мест. Пивзавод строится при помощи инвестора ООО «Альфа-трейд». С проектом возникли сложности, касающиеся подведения воды и газа. По этому поводу прошла встреча генерального директора Рустама Османова с профильным министром Антоном Марченко.

В результате встречи было решено, что газопровод к участку проведут до 20 апреля, а сам газ запустят к 30 июня. Кроме того, компания «КВС» обещала оперативно рассмотреть пакет документов на присоединение к водопроводу.

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