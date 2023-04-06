Саратовские фермеры примут участие во всероссийском форуме

Фото: Архив КП
7 апреля в Ульяновске пройдет всероссийский форум для представителей малого и среднего бизнеса в отрасли сельского хозяйства, начинающих фермеров и экспертов.
Организаторами мероприятия выступает Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации совместно с Минсельхозом РФ.
В рамках деловой программы форума пройдут тематические круглые столы и тренинг-сессии, центральными мероприятиями станут: открытый диалог «Перспективы развития сельского хозяйства в ПФО» и пленарное заседание «Трансформация подходов к оказанию государственной поддержки на развитие сельских территорий» с участием первого заместителя Министра сельского хозяйства Оксаны Лут.
В этот же день в Ульяновске министр сельского хозяйства области Роман Ковальский примет участие в совещании-семинаре «Комплексное развитие сельских территорий и развитие малых форм хозяйствования» для руководителей и специалистов органов управления АПК Приволжского федерального округа.
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