Саратовские фермеры примут участие во всероссийском форуме

Фото: Архив КП

7 апреля в Ульяновске пройдет всероссийский форум для представителей малого и среднего бизнеса в отрасли сельского хозяйства, начинающих фермеров и экспертов.

Организаторами мероприятия выступает Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации совместно с Минсельхозом РФ.

В рамках деловой программы форума пройдут тематические круглые столы и тренинг-сессии, центральными мероприятиями станут: открытый диалог «Перспективы развития сельского хозяйства в ПФО» и пленарное заседание «Трансформация подходов к оказанию государственной поддержки на развитие сельских территорий» с участием первого заместителя Министра сельского хозяйства Оксаны Лут.

В этот же день в Ульяновске министр сельского хозяйства области Роман Ковальский примет участие в совещании-семинаре «Комплексное развитие сельских территорий и развитие малых форм хозяйствования» для руководителей и специалистов органов управления АПК Приволжского федерального округа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.