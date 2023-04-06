В Саратовской области подорожало детское питание и молочные продукты

Фото: Архив КП

В Саратове подорожало детское питание, сметана и молоко. По данным Саратовстата, за прошлую неделю, с 27 марта по 3 апреля, в Саратовской области подорожал ряд продуктов.

Сильнее всего, на 2,4 процента подорожали сухие молочные смеси для детей - 1054 рубля за килограмм. Выросли в цене мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 2,1% и 1,7% . Сметана стала дороже на 1,8% , средняя цена составляет 274 рубля за килограмм, стерилизованное молоко – на 1,4% , за литр молока в среднем просят 93 рубля.

Значительно подешевела морковь – на 3,7%; на 2,4% упал в цене лук. Его предлагают по стоимости 50 рублей за килограмм. На 1,8% снизилась стоимость свинины, на 1,6% – гречки, вермишели и черного чая. Чуть больше, чем на 1% снизилась цена колбасы и помидоров.

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