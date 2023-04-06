Депутат облдумы Мария Усова отметила важность роли женщин на конкурсе «Лидер года-2022»

фото: КП-Саратов

В Саратове наградили победителей конкурса «Лидер года-2022», который провели издание «АиФ-Саратов» совместно с проектом «Женское движение Единой России».

Гендиректор холдинга «Волга-Медиа», депутат Саратовской облдумы и координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» Мария Усова отметила заслуги саратовских женщин, которые приняли участие в конкурсе. Среди них — волонтеры, которые помогают военнослужащим в зоне СВО, главные врачи, директора предприятий, общественницы и бизнес-леди.

фото: КП-Саратов

— Вы - настоящие лидеры, вам под силу справляться со сложнейшими задачами! Вы поддерживаете экономику области, работаете на развитие родного края. Волонтеры поддерживают наших бойцов в зоне СВО, а вы являетесь крепким, надёжным тылом! Желаю новых побед и успехов!, - обратилась к участникам и гостям церемонии Мария Усова.