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В Саратове 368 домов вовремя не признали аварийными — возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба региональный прокуратуры.

Ведомство установило, что в Саратове 368 домов обладают признаками ветхости, однако не признаны аварийными в установленном порядке. Информация о степени износа жилого фонда подавалась, но материалы на межведомственную комиссию администрацией не отправлялись. Кроме того, сроки расселения домов, уже признанных аварийными, затянуты. Из-за бездействия ответственных лиц нарушены права жильцов домов, не вошедших в программу переселения.

По результатам рассмотрения материалов следственным отделом по Волжскому району Саратова возбуждено уголовное дело по статье халатность.