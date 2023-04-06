В Саратове продолжается строительство нового корпуса областной детской клинической больницы

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

На месте старого 3-этажного здания возводится современный 7-этажный корпус детской больницы. Строительство ведется по нацпроекту Президента РФ Владимира Путина «Здравоохранение». Губернатор Роман Бусаргин посетил стройку и проконтролировал ход ведения работ. Видео опубликовано сегодня в Телеграм-канале Романа Бусаргина.

В новых помещениях оборудуют 238 лечебных коек и 114 мест для совместного пребывания. Каждая палата будет отвечать новым стандартам качественного лечения детей и комфортного пребывания родителей. К моменту открытия в новом корпусе появится лучшее оборудование российского производства.

По медицинской части перечень оборудования уже определен и выработан график его поставок. Строители работают в усиленном режиме. Планируется в мае закончить монолитные работы и приступить к кладке стен, отделочным работам. Первых юных пациентов здесь планируют принять уже в декабре этого года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.