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НовостиОбщество6 апреля 2023 7:42

В Саратове снесут незаконные гаражи

В Заводском районе Саратова снесут разрушенные гаражные постройки
Роман Хвалин
архив КП

архив КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заводском районе Саратова сегодня, 6 апреля, будет проводиться снос незаконных гаражей. Об этом сообщили в местной администрации.

Уведомления о планируемом сносе объектов на пересечении Ново-Астраханского шоссе и улицы 7-й Нагорной, а также в 1-м Акмолинском проезде 10, размещались заблаговременно. Демонтаж проводится во исполнение решения Саратовской городской думы.

Напомним, год назад местные жители жаловались на то, что частично заброшенные гаражи, которые находятся по дороге от 4-го Жилучастка к стадиону «Торпеда» и на пути к спортплощадке, а также в парк, в 58-ю гимназию и «Сити Молл», превратились в мусорный полигон и место притяжения для асоциальных личностей. Тогда чиновники пообещали решить вопрос о сносе строений.

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