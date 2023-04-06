В Саратове снесут незаконные гаражи

архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заводском районе Саратова сегодня, 6 апреля, будет проводиться снос незаконных гаражей. Об этом сообщили в местной администрации.

Уведомления о планируемом сносе объектов на пересечении Ново-Астраханского шоссе и улицы 7-й Нагорной, а также в 1-м Акмолинском проезде 10, размещались заблаговременно. Демонтаж проводится во исполнение решения Саратовской городской думы.

Напомним, год назад местные жители жаловались на то, что частично заброшенные гаражи, которые находятся по дороге от 4-го Жилучастка к стадиону «Торпеда» и на пути к спортплощадке, а также в парк, в 58-ю гимназию и «Сити Молл», превратились в мусорный полигон и место притяжения для асоциальных личностей. Тогда чиновники пообещали решить вопрос о сносе строений.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.