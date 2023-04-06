В поселке Юбилейный в Саратове построят новую дорогу

архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации Волжского района Саратова обсуждали вопрос изъятия земельных участков в целях строительства дороги по ул. Братьев Никитиных. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщается в Телеграм-канале администрации.

Чиновники встретились с собственниками земельных участков расположенных в Юбилейном между улицами Корсачья и 4-й Прудовой. Владельцам участков рассказали, сколько им заплатят. Часть собственников уже подписала соглашения. Строительство начнется после того, как все участки переоформят в городскую собственность.

На встрече так же присутствовали профильные заместители главы администрации Волжского района и председателя комитета по управлению имуществом Виктория Дырдова.

Напомним, что постановлением администрации города утвержден проект изменений в проект планировки территории для строительства дорог от улицы Муленкова до Самойловской, которым предусмотрено изъятие 12 земельных участков для муниципальных нужд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.