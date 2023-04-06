фото: архив КП

Без воды остались жители двух районов Саратова. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Сегодня, 6 апреля, жители двух районов Саратова остались без воды.

В частности, водоснабжение ограничено у абонентов улиц Мясницкая - Симбирская - Большая Горная - 1-я Садовая, а также без воды остались жители улиц Симбирская - 1-я Садовая - Малая Садовая - Вознесенская - Большая Горная.

Вернуть воду коммунальщики обещают к 20:00.

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