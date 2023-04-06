В Саратовской области коронавирус выявлен у 166 новых пациентов. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Сегодня, 6 апреля, в Саратовской области зарегистрировано 166 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии вирусом заразились 319 109 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 311 983 человека, за сутки — 215.

Чаще всего заболевали люди старшего поколения — 67 случаев.

У 17 заболевших медики обнаружили пневмонию, еще у 148 признаки ОРВИ, и у одного пациента болезнь проходит бессимптомно.