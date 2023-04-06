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НовостиОбщество6 апреля 2023 6:44

На пост ректора Саратовского государственного университета претендуют три кандидата

В СГУ следующим ректором может стать Михаил Орлов, Ольга Нестерова, или занимающий сейчас эту должность Алексей Чумаченко
Роман Хвалин
sgu.ru

sgu.ru

Вчера, 5 апреля, СГУ им. Н. Г. Чернышевского прошло заседание Ученого совета, в ходе него определились с кандидатами на пост ректора университета.

В шорт-лист вошли действующий ректор Алексей Чумаченко, декан философского факультета Михаил Орлов и проректор по среднему профессиональному образованию и социальной работе Ольга Нестерова.

Кандидатуры рассмотрит Министерство образования и науки России.

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