На пост ректора Саратовского государственного университета претендуют три кандидата

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Вчера, 5 апреля, СГУ им. Н. Г. Чернышевского прошло заседание Ученого совета, в ходе него определились с кандидатами на пост ректора университета.
В шорт-лист вошли действующий ректор Алексей Чумаченко, декан философского факультета Михаил Орлов и проректор по среднему профессиональному образованию и социальной работе Ольга Нестерова.
Кандидатуры рассмотрит Министерство образования и науки России.
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