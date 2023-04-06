Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 5 апреля, в Кировском районе Саратова 69-летнего мужчину сбила Mazda, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Около 11 утра на улице Рахова (участок от Большой Казачьей и Московской) 23-летний водитель сдавал назад и задавил пенсионера.

69-летнего мужчину доставили в больницу с травмами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.