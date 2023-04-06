фото: ГИБДД

В Вольском районе мотоциклист попал под грузовик. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 5 апреля, в Вольском районе произошло ДТП. Примерно в 13:25 на 132 километре автодороги «Сызрань - Саратов - Волгоград» столкнулись мотоцикл Kawasaki ZX, за рулем которого сидел 40-летний мужчина и тягач с полуприцепом марки Man, под управлением 53-летнего водителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла Кавасаки ZX с травмами был госпитализирован

в больницу.

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