фото: МЧС

В заброшенном доме на Чернышевского сгорел бездомный. Об этом сообщает пресс-служба региональной МЧС.

Вчера вечером, 5 апреля, в 23.29 на пульт 01 поступило сообщение о пожаре в Заводском районе по адресу Чернышевского, 13. Горел нежилой деревянный дом на площади 50 кв.м. Тушением огня занимались два расчета пожарной охраны.

Внутри при тушении пожара обнаружено тело 65-летнего мужчины без определенного места жительства. Причины пожара выясняются.

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