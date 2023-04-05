архив КП Фото: Виталий ТИМКИВ

Глава Саратовской области напомнил о сокращении работы трех трамвайных маршрутов в апреле. Как сообщает Телеграм-канал «Пул Z 64», эта мера связана с началом строительства линии скоростного трамвая в Саратове.

Уже с середины апреля в тестовом режиме на трамвайных маршрутах 8, 9 и 10 вагоны начнут ходить реже. 15, 17 и 18 апреля временно увеличат интервалы движения трамваев "восьмёрок"(площадь Орджоникидзе – поселок Комсомольский) и "девяток" (1-й Просяной проезд – Мирный переулок).

Горожанам предложено воспользоваться альтернативными автобусными маршрутами, которые получили дополнительные машины в ожидании большей нагрузки. Новый автобусный маршрут №19 дублирует маршрут трамвая №9.

Роман Бусаргин также снова подчеркнул, что на новых маршрутах автобусов должны действовать льготные транспортные карты.